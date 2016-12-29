На Ставрополье друзья-алиментщики проведут праздники в камере

В спецотделе по алиментам сразу двоих должников-собутыльников, судебные приставы определили на 11 суток, поэтому новогодние праздники они теперь проведут в камере административного заключения. Причина таких кардинальных мер – невыплата папашами более 200 тысяч рублей алиментов своим детям. Они нигде не работают и ведут разгульный образ жизни, а долги постоянно накапливаются. И так как уведомления о необходимости погашения долга неплательщики неоднократно игнорировали, судебный пристав составил в отношении мужчин административные протоколы. Суд, рассмотрев дела, определил наказание сразу для двоих нерадивых отцов – 11 суток административного ареста. Теперь, если мужчины не погасят задолженность по алиментам, то впоследствии им обоим грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161229/na_stavropole_druzyaalimentschiki_provedut_prazdniki_v_kamere_99197.html