На Ставрополье дефицит медиков на селе составляет 65 процентов

В рамках федеральной программы «Земский доктор» в амбулатории села Прасковея Буденновского района сегодня работает восемь молодых специалистов. Для них созданы комфортные условия, их дети устроены в детский сад, чтобы повысить качество обслуживания населения, приобретено для медучреждения новейшее оборудование. Администрация района помогает молодым докторам в решении бытовых вопросов.

В Прасковее, чтобы ближе познакомиться с ситуацией, побывала депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко. Ее интересовали прежде всего проблемы в реализации программы. Молодые медики поделились своими историями, рассказали о том, как они приехали в село и как приобретали свое жилье. Они признали, что программа «Земский доктор» реально помогает сельским территориям решать проблемы медицинского обслуживания сельчан. Однако, на их взгляд, требует корректировки. Сегодня, чтобы получить миллион на приобретение жилья, нужно проработать в селе 5 лет. В эти 5 лет входят и длительные отпуска без сохранения заработной платы, и отпуска по уходу за детьми до 3-х лет. При этом пока врачи занимают вакансию, но не работают, учреждение не имеет права принять другого специалиста и предоставить ему средства на улучшение жилищных условий. В связи с этим доктора из Прасковеи предложили доработать программу с тем, чтобы специалист именно отработал 5 лет, а не числился в сельском медучреждении. От них же поступило предложение о необходимости программ поддержки молодых специалистов в других отраслях — культуры, образования.

Дефицит кадров, к сожалению, сохраняется. В целом по краю укомплектованность специалистами составляет 65%. В Буденновском районе проблема практически решена, однако в других территориях края ставропольцы по-прежнему жалуются на нехватку врачей и очереди в поликлиниках. Депутат Госдумы Е. Бондаренко обещала предложения прасковейских врачей вынести на рассмотрение коллег-законодателей.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161229/na_stavropole_defitsit_medikov_na_sele_sostavlyaet_65_protsentov_99240.html