Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
29 декабря 2016 г.

На Ставрополье дефицит медиков на селе составляет 65 процентов

В Прасковее побывала депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко

В рамках федеральной программы «Земский доктор» в амбулатории села Прасковея Буденновского района сегодня работает восемь молодых специалистов. Для них созданы комфортные условия, их дети устроены в детский сад, чтобы повысить качество обслуживания населения, приобретено для медучреждения новейшее оборудование. Администрация района помогает молодым докторам в решении бытовых вопросов.

В Прасковее, чтобы ближе познакомиться с ситуацией, побывала депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко. Ее интересовали прежде всего проблемы в реализации программы. Молодые медики поделились своими историями, рассказали о том, как они приехали в село и как приобретали свое жилье. Они признали, что программа «Земский доктор» реально помогает сельским территориям решать проблемы медицинского обслуживания сельчан. Однако, на их взгляд, требует корректировки. Сегодня, чтобы получить миллион на приобретение жилья, нужно проработать в селе 5 лет. В эти 5 лет входят и длительные отпуска без сохранения заработной платы, и отпуска по уходу за детьми до 3-х лет. При этом пока врачи занимают вакансию, но не работают, учреждение не имеет права принять другого специалиста и предоставить ему средства на улучшение жилищных условий. В связи с этим доктора из Прасковеи предложили доработать программу с тем, чтобы специалист именно отработал 5 лет, а не числился в сельском медучреждении. От них же поступило предложение о необходимости программ поддержки молодых специалистов в других отраслях — культуры, образования.

Дефицит кадров, к сожалению, сохраняется. В целом по краю укомплектованность специалистами составляет 65%. В Буденновском районе проблема практически решена, однако в других территориях края ставропольцы по-прежнему жалуются на нехватку врачей и очереди в поликлиниках. Депутат Госдумы Е. Бондаренко обещала предложения прасковейских врачей вынести на рассмотрение коллег-законодателей.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161229/na_stavropole_defitsit_medikov_na_sele_sostavlyaet_65_protsentov_99240.html
Фотография к статье На Ставрополье дефицит медиков на селе составляет 65 процентов
В Прасковее побывала депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко
В Прасковее побывала депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Буденновский район
На Ставрополье дефицит медиков на селе составляет 65 процентов
В День Конституции РФ в Буденновске состоялось торжественное вручение паспортов
2-летняя девочка получила ожоги кипятком в яслях на Ставрополье
В Буденновском районе водитель, лишенный прав, наехал на стоящий «КамАЗ»
После ДТП в Буденновском районе водитель потерял память
Власти
Новым главой города Лермонтова избран Евгений Нуйкин
На Северном Кавказе растут долги за энергоресурсы
Ставрополье скорбит по погибшим при крушении самолета ТУ-154
Владимир Путин: Роботы во власти не нужны
О защите культурного наследия говорили на совещании в Пятигорске
Здоровье
Ставропольский край не испытывает дефицита в противовирусных препаратах
Гриппом и ОРВИ на Ставрополье заразились более 18 тысяч человек
Ставропольская психиатрическая больница №1 признана лучшей в России по профилактике
Эпидпорог по гриппу превышен в нескольких районах Ставропольского края
В Невинномысске песочная арт-терапия помогает возвращать детям здоровье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!