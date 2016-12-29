Конкурсы на Новый год: встречаем праздник весело и активно!

Новый год на носу, и хорошо, что не у всех праздник ассоциируется лишь с пышным застольем. Этот материал посвящается людям, которые не желают всю ночь запивать салаты шампанским. Расшевелить гостей и создать нужную атмосферу помогут веселые конкурсы. Самые интересные — здесь!

Перехитрить Деда Мороза

Для этого развлечения понадобится два-три участника. Дед Мороз достает из своего мешка подарок и кладет его на стол. Получит сюрприз тот, кто на счет «три» первым схватит презент. Но все не так просто. Красноносый волшебник называет цифры не по порядку, произнося: 1, 2, 55, 13, 10 и так далее. Когда бдительность участников ослабнет, Дед Мороз наконец называет число «три». Тот, кто окажется самым внимательным и успеет схватить подарок, побеждает.

Смешная гусеница

В этой игре обязательно должен быть ведущий. Остальные выстраиваются цепочкой, взяв друг друга за талию и образуя таким образом «гусеницу». Ведущий начинает давать гусенице задания. Например, станцевать, лечь спать, продвинуться вперед или назад. Чем больше людей участвуют в игре, тем смешнее будет вести себя гусеница. Особенно конкурс понравится маленьким гостям.

Гости-стихоплеты

Творческие конкурсы на Новый год могут принести весьма неожиданные результаты. Во время таких развлечений даже люди, считавшие себя далекими от сочинительства, открывают скрытые таланты. Как можно провести такой конкурс? Например, ведущий зачитывает несколько строк из стихов на разные темы, а гости должны придумать продолжение. Люди сочиняют стих на ходу, говоря первое, что приходит в голову, поэтому, как правило, варианты новообращенных поэтов бывают очень забавными. А можно устроить конкурс на лучшее продолжение стихотворения «Здравствуй, Дедушка Мороз». Официальную и неофициальную версии этого произведения знают, наверное, все. Может быть, на вашем празднике родится еще один классный вариант!

Уберечь воздушный шарик

Этот конкурс подойдет для активных гостей. К левой ноге каждого участника привязывают воздушный шарик. Пока играет музыка, гости должны попытаться наступить правой ногой на шарик противника так, чтобы он лопнул. Побеждает тот, кто сумеет сохранить свой воздушный шар в целости и сохранности.

Конкурс для любителей вкусно поесть

Какими бы веселыми ни были игры, обязательно найдутся гости, которым не захочется бегать и прыгать. Для таких и создан конкурс гурманов. Его суть заключается в том, что человеку завязывают глаза и предлагают по запаху определить то или иное блюдо. Тот участник, у которого окажется самый острый нюх, награждается медалью «Настоящему гурману» и получает порции блюд, которые он смог определить.

Конкурс для артистичных гостей

Развлечь гостей можно, разыграв интересную сценку по мотивам какой-нибудь сказки. Особенно такое веселье подойдет, если празднование Нового года проходит в кругу близких друзей: никто не будет стесняться выходить на сцену и играть персонажей, знакомых нам по детским сказкам и историям. Такой конкурс может создать душевную и теплую атмосферу, одновременно повеселив всех участников праздника.

Игрушка пожеланий

Для данного конкурса нужно подготовить мягкую игрушку. Когда звучит музыка, участники передают ее друг другу по кругу. Музыка умолкает, и человек, который в этот момент держит игрушку, должен произнести пожелание. Затем музыка начинает звучать снова и игрушку опять начинают передавать из рук в руки.

Беспроигрышный вариант – караоке

Отличное развлечение для вечеринки – песни под караоке. Среди ваших гостей обязательно найдутся любители попеть. Не оставляйте их без микрофона. Песни под караоке поднимут настроение и объединят.

Празднование Нового года должно оставить только радостные воспоминания. Не нужно бояться разбавлять ночную программу играми и конкурсами. Вы можете удивиться, узнав на практике, насколько позитивную атмосферу они создают.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам vesnovyjgod.ru

http://www.stapravda.ru/20161229/konkursy_na_novyy_god_vstrechaem_prazdnik_veselo_i_aktivno_99104.html