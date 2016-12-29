Как проводить Старый год и встретить Новый

Долгожданный Новый год! Мы всегда считаем дни до этого праздника... Предлагаем не только мечтать о светлом будущем, но и предпринимать конкретные шаги, чтобы оно было именно таким. За время своего существования Новый год оброс множеством примет, обычаев и традиций. Какие из них следует соблюдать?

Проводы Старого года

Традиция пышно провожать Старый год появилась еще на Руси. В то время люди пекли блины, делали кутью со сливками... В наше время эту традицию мало кто соблюдает. Сейчас люди накрывают праздничный стол непосредственно в новогоднюю ночь. Однако если вы хотите, чтобы 2017 год был богатым на подарки судьбы, то с 29 по 31 декабря ваш стол должен ломиться от лакомств. Украсьте его блюдами, которые содержат рис или пшеницу. Эти продукты являются символом достатка и точно понравятся Красному Петуху.

Важно: до 31 декабря нужно постараться рассчитаться с долгами, иначе весь год придется занимать и расплачиваться. Провожая Старый год, не нужно забывать и о моральных долгах. Если вы кого-то обидели накануне праздника, попросите у человека прощения.

Новый год нужно встречать не только с чистой совестью, но и в убранной квартире. Если вы собираетесь отмечать этот праздник за пределами дома, то обязательно проведите генеральную уборку, также следует избавиться от всего, чем не собираетесь пользоваться в дальнейшем.

Встреча Нового года

Многие современные люди предпочитают отмечать этот праздник с друзьями, но лучше делать это в семейном кругу. Обязательно пригласите к себе родителей или отправьтесь к ним сами.

Раньше, когда этот праздник собирал за одним столом всех родственников, было принято обвязывать веревкой между собой ножки стульев. Делали это для того, чтобы сплотить семью. И если вы встречаете 2017 год с родственниками, то не откажитесь от этой процедуры.

Теперь о наряде. Подготовьте для новогодней ночи наряд, который вы еще ни разу не надевали. В карманы обязательно положите деньги. Если вы последуете совету, то 2017 год пройдет под знаком богатства. Но при этом не стоит в новогоднюю ночь играть в азартные игры, иначе на протяжении всего года вас будет преследовать неудача.

Счастливого Нового года!

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам novyy-god.ru

http://www.stapravda.ru/20161229/kak_provodit_staryy_god_i_vstretit_novyy_99106.html