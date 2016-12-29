Как интересно в кругу семьи провести новогодние праздники

Длинные выходные! Ура! Но как провести их весело в кругу семьи, чтобы и взрослым, и детям было интересно? Большинство пар, воспитывающих малышей, особенно дошкольного возраста, на праздники остаются дома. И даже в таких условиях можно почувствовать сказочное настроение. Из чего оно складывается?

Стоит потрудиться и создать в доме праздничную атмосферу. Важно привлечь к этому процессу всех членов семьи! Продумайте с детьми, как именно вы украсите свой дом, а затем смело воплощайте фантазии в реальность: вместе вырезайте и развешивайте фонарики, гирлянды, снежинки, наряжайте ёлку, создавайте на окнах красивые морозные узоры. Обязательно напишите с ребенком письмо Деду Морозу!

Немалое значение имеет и сервировка стола. Нужную атмосферу создадут нарядная скатерть, яркая посуда, салфетки с тематическими рисунками, блюда в виде ёлочек, часов, зверушек... Однако праздничный, красиво накрытый стол радует далеко не всех малышей, большинству из них все же хочется настоящего праздника и веселья. Поэтому обязательно нужно придумать развлечения. На Новый год можно предложить совершенно разные мероприятия, начиная с банальных пряток и заканчивая настольными играми, конкурсами, тематическими праздниками. Наилучшими из них станут те, в которых будут участвовать все члены семьи.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам polzavred.ru

http://www.stapravda.ru/20161229/kak_interesno_v_krugu_semi_provesti_novogodnie_prazdniki_99103.html