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29 декабря 2016 г.

Избирательная комиссия Ставрополья вручила награды победителям конкурсов

Избирательная комиссия края совместно со Ставропольским государственным аграрным университетом провела обучающий семинар для членов территориальных избиркомов, который завершил год, отмеченный «тройными» выборами в Госдуму, Думу СК и местные представительные органы. Правовое обучение избирателей, профессиональная подготовка членов комиссии и других организаторов выборов остается для избиркома края приоритетной, отметил ее председатель Евгений Демьянов.

В заключение состоялось вручение наград Центризбиркома, губернатора, Думы СК. По итогам прошедших кампаний поощрены победители конкурсов, организованных избирательной комиссией края, для библиотек, представителей СМИ, ТИКов, студентов. Все участники получили благодарственные письма, а победители – ценные призы и дипломы.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161229/izbiratelnaya_komissiya_stavropolya_vruchila_nagrady_pobeditelya_99269.html
Фотография к статье Избирательная комиссия Ставрополья вручила награды победителям конкурсов
Избирательная комиссия Ставропольского края
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