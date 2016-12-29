Избирательная комиссия Ставрополья вручила награды победителям конкурсов

Избирательная комиссия края совместно со Ставропольским государственным аграрным университетом провела обучающий семинар для членов территориальных избиркомов, который завершил год, отмеченный «тройными» выборами в Госдуму, Думу СК и местные представительные органы. Правовое обучение избирателей, профессиональная подготовка членов комиссии и других организаторов выборов остается для избиркома края приоритетной, отметил ее председатель Евгений Демьянов.

В заключение состоялось вручение наград Центризбиркома, губернатора, Думы СК. По итогам прошедших кампаний поощрены победители конкурсов, организованных избирательной комиссией края, для библиотек, представителей СМИ, ТИКов, студентов. Все участники получили благодарственные письма, а победители – ценные призы и дипломы.

http://www.stapravda.ru/20161229/izbiratelnaya_komissiya_stavropolya_vruchila_nagrady_pobeditelya_99269.html