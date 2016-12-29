Год Огненного Петуха: как угодить символу года?

На смену году Обезьяны приходит год Огненного Петуха. Само собой, чтобы добиться расположения хозяина года, не стоит подавать на праздничном ужине мясо птицы и куриные яйца.

Вместо этого можно приготовить мучное, блюда из круп, канапе с сыром, колбасой, креветками, красной рыбой. Рыбные варианты – отличная идея для праздничного стола. Можно приготовить заливную рыбу и ярко её украсить. Огненный Петух одобряет все броское и цветастое, руководствуйтесь этим фактом! При украшении стола не забудьте о свечах, необычной скатерти, бантах на стульях для гостей. Помимо шампанского должно быть разнообразие красочных напитков: соки, морсы, коктейли.

Петух не слишком любит укоренившиеся обычаи, поэтому, если на столе не будет оливье и селедки под шубой, но будет что-нибудь оригинальное, хозяин года будет доволен. Существуют сотни видов традиционных салатов, помимо того единственного, передающегося в вашей семье годами. Например, в оливье, так как яйца под запретом, можно добавить авокадо.

Что касается нарядов, то тут все просто – огненные тона, то есть красный, оранжевый, золотой. Яркие синие и зеленые цвета тоже подойдут, главное, чтобы образ выглядел эффектно и оригинально. Украшений для Огненного Петуха не бывает слишком много, особенно из натуральных камней красного цвета: кровавый рубин, вишневый гранат, огненный опал. Мужчинам ярким аксессуаром послужит оранжевый галстук или красный платок, выглядывающий из кармана. И, конечно, вечерний наряд должен позволить вам натанцеваться вволю, так как Петух за энергичное веселье.

Многие верят в то, что, если угодишь символу года, удача не покинет все 365 дней.

Полина ВАКУЛЕНКО, по материалам n4k.ru

http://www.stapravda.ru/20161229/god_ognennogo_petukha_kak_ugodit_simvolu_goda_99102.html