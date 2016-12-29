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29 декабря 2016 г.

Два человека погибли в ДТП в Советском районе

Два человека погибли в ДТП в Советском районе

28 декабря около 9 часов утра на 34-м километре автодороги «Курская – Горнозаводское» (территория станицы Советская) водитель автомобиля «Исузу выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «ВАЗ-21114». 55-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, пассажир – 48-летний житель станицы Советская умер чрез несколько часов в больнице. За рулем грузового «Исузу» был 48-летний житель Пятигорска, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161229/dva_cheloveka_pogibli_v_dtp_v_sovetskom_rayone_99268.html
Фотография к статье Два человека погибли в ДТП в Советском районе
Два человека погибли в ДТП в Советском районе
Два человека погибли в ДТП в Советском районе
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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