Чечня выразила благодарность Ставрополью за сотрудничество в сфере АПК

Представители Чечни выразили благодарность Ставрополью за помощь в поставках продовольственных ресурсов. Она прозвучала в рамках Всероссийского видеоселектора в Минсельхозе РФ, посвященная мониторингу и обеспечению сбалансированности товарных рынков, цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Как сообщили в региональном агроведомстве, наибольший вклад в продовольственную интеграцию с Чечней вносит Изобильненский район, участвуя в соглашении о взаимном сотрудничестве, которое действует двенадцать лет. Каждую осень наши аграрии поставляют сезонные продукты на рынки этой республики.

http://www.stapravda.ru/20161229/chechnya_vyrazila_blagodarnost_stavropolyu_za_sotrudnichestvo_v__99244.html