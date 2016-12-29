Более 48 тысяч ставропольчан не смогут выехать за границу из-за долгов

С 28 декабря нынешнего года по 9 января 2017 в международных аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод судебные приставы проводят круглосуточные дежурства для исключения неприятных ситуаций, связанных с не вылетом за пределы РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Это новшество предназначено для тех, кто полностью погасил долг за несколько дней до вылета или намерен оплатить его в аэропорту. Работники службы судебных приставов здесь отменят постановление об ограничении права выезда за границу.

Дежурство судебных приставов начинается за три часа до вылета – во время регистрации пассажиров.

Тем не менее, УФССП России по СК настоятельно советует гражданам, желающих встреть Новый год за рубежом, обратиться к «Банку данных» на официальном сайте краевого Управления ФССП (r26.fssprus.ru), где можно быстро узнать о своих долгах.

Рейды в аэропортах набирают обороты: должники расплачиваются на месте. Только за сутки 26 по 27 декабря судебные приставы Шпаковского районного отдела в аэропорту Ставрополя проверили 139 пассажиров и не нашли среди них должников. Хуже дела обстоят в международном аэропорту «Минеральные Воды»: из 37 проверенных пассажиров человек, 7 оказались должниками по исполнительным производствам различных категорий: ЖКХ, административные штрафы, налоги. В итоге все неплательщики на месте оплатили долги на 15 450 руб.

Напомним: запрет на выезд за пределы РФ применяется, когда размер задолженности составляет боле 10 000 рублей. Сейчас в списке невыездных – более 48 тысяч ставропольчан.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/bolee_48_tysyach_stavropolchan_ne_smogut_vyekhat_za_granitsu_izz_99265.html