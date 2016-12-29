Благотворительные ёлки прошли в Александровском районе

Доброй традицией стало проведение в Александровском районе благотворительных новогодних мероприятий. И нынче районный Дворец культуры села распахнул двери для юных александровцев, рассказали в администрации района. Были проведены две благотворительные новогодние ёлки, в которых приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети – воспитанники школы-интерната Александровского и дети, нуждающиеся в социальной защите.

Зажигательное представление у ёлки, хороводы, игры и конкурсы не оставили равнодушными никого. И как на любом новогоднем празднике ёлка горела яркими огнями, а Дед Мороз и Снегурочка желали всем собравшимся счастья и удачи, щедро одаривая сладостями. Новогодние подарки, приобретенные за счет бюджета района, в канун праздника получили 500 ребят, 10 подарков предоставлены безвозмездно индивидуальным предпринимателем района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/blagotvoritelnye_elki_proshli_v_aleksandrovskom_rayone_99205.html