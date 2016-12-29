Автоинспекторы Ставрополья оказали помощь водителю-дальнобойщику

На Ставрополье снежно и холодно. В Буденновском районе на федеральной автодороге «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» наряд ДПС обнаружил увязшую на обочине грузовую фуру, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель хотел устранить техническую неисправность, однако глубокий снег и сугробы не позволили продолжить движение. Полицейские пытались вручную освободить дорогу от снежных заносов, затем вызвали специализированную технику. С ее помощью получилось вытащить из снежного заноса многотонную фуру. Водителю автоинспекторы помогли устранить техническую неисправность, напоили горячим чаем. А он, поблагодарив ставропольских стражей дорог, отправился дальше.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/avtoinspektory_stavropolya_okazali_pomosch_voditelyudalnoboyschi_99266.html