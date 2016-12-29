43 автомобиля получили в подарок жители Ставрополья к Новому году

29 декабря в Ставрополе на площади Ленина в 13-00 началась церемония вручения автомобилей. К Новому году 43 современных «Лады Гранта», оборудованных автоматической коробкой передач, получают в подарок люди, пострадавшие на производстве.

Среди счастливых обладателей транспортного средства – Сергей Гладких из Грачевского района и Николай Терехов из Новоалександровска. Оба родились 29 декабря, поэтому у них сегодня особенный день – двойной праздник. Мужчины поделились, что даже не мечтали о таком подарке: «машины, да еще с автоматической коробкой передач, – просто мечта для нас!»

Автомобили выдаются в полную собственность сроком на семь лет, ежеквартально отделение регионального Фонда социального страхования частично компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы и ремонт техники.

Напомним, с 2000 года жителям Ставропольского края, получившим трудовые увечья, было выдано 569 машин на общую сумму более ста миллионов рублей.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/43_avtomobilya_poluchili_v_podarok_zhiteli_stavropolya_k_novomu__99233.html