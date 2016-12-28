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28 декабря 2016 г.

Житель Невинномысска осужден за убийство знакомого кухонным ножом

Житель Невинномысска С. Никитин признан судом виновным в убийстве, сообщила пресс-служба прокуратуры края. 31 декабря прошлого года он разругался со своим знакомым и убил его кухонным ножом. Суд приговорил Никитина к 9 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161228/zhitel_nevinnomysska_osuzhden_za_ubiystvo_znakomogo_kukhonnym_no_99199.html
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