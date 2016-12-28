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28 декабря 2016 г.

В Ставрополе погорельцы с улицы Ясеновской празднуют второе новоселье

В Ставрополе стало больше счастливых людей. И живут они по одному адресу – на улице Ясеновской, 56. Как помнят наши читатели, сильный пожар в доме со 150-летней историей возник в июне этого года. В итоге полностью выгорело семь квартир, еще 19 пострадали от огня и продуктов горения. Сегодня эта история в прошлом. В преддверии Нового года люди возвращаются домой в отремонтированные квартиры. Там еще пахнет лаком и краской, но разве это беда?

На выделенные властью средства был произведен демонтаж пришедших в негодность конструкций, заменены деревянные перекрытия, укреплен фундамент, отремонтирована кровля, восстановлены стены и жилые помещения. Не было бы счастья, да несчастье помогло! Здание не просто восстановлено после пожара, но и значительно улучшены условия проживания. В доме появился весь комплекс коммунальных услуг. Скажем больше – теперь у людей есть горячая вода, а от старых каменных печей остались только воспоминания. Система отопления полностью модернизирована, и теперь здание оснащено современным котельным оборудованием, вынесенным за пределы жилых помещений. Еще несколько квартир в силу технических особенностей дома оборудованы индивидуальными котлами.

Жильцы сердечно благодарили главу города и губернатора края за оказанную помощь.

– Основные работы выполнены, все сделано качественно и основательно. Фактически здание восстановлено с нуля, – отмети глава Ставрополя Андрей Джатдоев, обращаясь к людям. – Я надеюсь, семьи, которые пострадали от пожара, сегодня имеют все основания встречать Новый год с хорошим настроением. И пусть такое радостное событие в канун праздника станет хорошим залогом того, чтобы следующий год прошел для нас без потрясений.

А пока здесь готовятся к Новому году и новоселью. Во всяком случае, праздник в виде главного атрибута – новогодней ели, уже поселился в каждой квартире, а за ним спешат и семьи, которые начали перевозить вещи в родные, обновленные стены. Остается только поклеить обои и расставить мебель. С приобретением последней особо нуждающимся семьям, у которых сгорело практически все, администрация также обещает помочь.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161228/v_stavropole_pogoreltsy_s_ulitsy_yasenovskoy_prazdnuyut_vtoroe_n_99232.html
Фотография к статье В Ставрополе погорельцы с улицы Ясеновской празднуют второе новоселье
В Ставрополе на улице Ясеновской праздник: жители сгоревшего дома возвращаются в отремонтированные квартиры
В Ставрополе на улице Ясеновской праздник: жители сгоревшего дома возвращаются в отремонтированные квартиры
Фото пресс-службы администрации Ставрополя
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