В Пятигорске задержали разбойника, напавшего на сотрудницу ломбарда с электрошокером

Утром 27 декабря злоумышленник появился в помещении одного из ломбардов Пятигорска. Он с электрошокером набросился на сотрудницу и украл 11 ювелирных изделий. Мужчина попытался сбежать, но его неподалеку от места преступления задержали полицейские. Нападавшим оказался 32-летний житель соседнего региона.

Похищенное изъято. Предварительно, ущерб – около 250 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/v_pyatigorske_zaderzhali_razboynika_napavshego_na_sotrudnitsu_lo_99209.html