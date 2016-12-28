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28 декабря 2016 г.

В Пятигорске задержали разбойника, напавшего на сотрудницу ломбарда с электрошокером

Утром 27 декабря злоумышленник появился в помещении одного из ломбардов Пятигорска. Он с электрошокером набросился на сотрудницу и украл 11 ювелирных изделий. Мужчина попытался сбежать, но его неподалеку от места преступления задержали полицейские. Нападавшим оказался 32-летний житель соседнего региона.

Похищенное изъято. Предварительно, ущерб – около 250 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161228/v_pyatigorske_zaderzhali_razboynika_napavshego_na_sotrudnitsu_lo_99209.html
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