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28 декабря 2016 г.

В Кировском районе Ставрополья запущена третья очередь теплиц

Теплица

Компания «Овощи Ставрополья», входящая в состав агрохолдинга «Эко-культура», ввела в эксплуатацию третью очередь круглогодичной теплицы в станице Марьинской Кировского района площадью около 22 гектаров, сообщили в министерстве экономического развития Ставрополья. Она позволит выращивать более 15 тысяч тонн овощной продукции в год и выйти на круглогодичный цикл производства.

Введение в эксплуатацию третьей очереди стало завершающим этапом реализации крупного инвестиционного проекта общей стоимостью более 10 млрд рублей и позволило расширить площадь тепличных комплексов на Ставрополье до 60 га. Производственные площади в Кировском районе дадут 260 новых рабочих мест, здесь будут выпускать половину всех тепличных овощей в крае. В проект инвестировано 6,4 миллиарда рублей. Холдинг располагает несколькими производственными площадками в разных регионах страны, но постоянно наращивает свое присутствие в регионе благодаря эффективным моделям развития бизнеса и функциональному портфелю преференций, которые действуют в крае. Сегодня с уверенностью можно сказать, что те условия, которые мы предлагаем инвесторам – одни из самых комфортных в стране, заметил заместитель председателя правительства края Андрей Мурга.

Напомним, реализация инвестиционного проекта компании «Солнечный дар», также входящей в состав агрохолдинга «Эко-культура», по строительству круглогодичных теплиц на территории ста гектаров, принесет создаст более 1400 новых рабочих мест и позволит производить около 75 тысяч тонн овощной продукции в год. Таким образом, к 2020 году общий объем инвестиций в регион с начала деятельности холдинга составит около 40 млрд рублей, а площадь тепличных комплексов компании превысит 170 гектаров. Как сообщили ведомстве, всего на Ставрополье к 2020 году будет создано более трехсот гектаров теплиц.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161228/v_kirovskom_rayone_stavropolya_zapuschena_tretya_ochered_teplits_99222.html
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