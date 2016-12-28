В Ипатовском районе алиментщик привлечен к уголовной ответственности

Житель Ипатовского района не помогал своему ребенку алиментами или элементарным вниманием. Таким образом, он накопил более 87 тысяч рублей задолженности. Судебные приставы привлекли нерадивого отца к административной ответственности, а суд назначил ему наказание в виде 30 часов обязательных работ, которые мужчина так и не отбыл. Тогда работники службы привлекли его к уголовной ответственности. Теперь, непутевому отцу грозят либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года, сообщили в пресс-службе УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161228/v_ipatovskom_rayone_alimentschik_privlechen_k_ugolovnoy_otvetstv_99194.html