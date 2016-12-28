Ставрополье лишь на 42-м месте в спортивном рейтинге страны

«Советский спорт» впервые в истории опубликовал специально составленный рейтинг, в котором все субъекты Федерации ранжированы не по социально-экономическим, политическим и каким-то ещё показателям, а именно по спортивным критериям. В качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое. Рейтинг возглавил Татарстан, опередивший даже Москву и Санкт-Петербург. Лишь на 42-м месте оказался Ставропольский край, уступивший даже Ингушетии, Якутии, Кабардино-Балкарии и многим другим из 85-ти территорий страны.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161228/stavropole_lish_na_42m_meste_v_sportivnom_reytinge_strany_99216.html