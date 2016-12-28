Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги
Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги.
Универсамы «Закрома» отличаются удобством выкладки товаров по группам, высокой скоростью обслуживания на кассах, постоянными скидками и выгодными ценовыми предложениями. В данный момент насчитывается 12 магазинов, которые имеют удобное расположение и находятся в шаговой доступности в самых густонаселенных частях Ставрополя. В сети универсамов «Закрома» представлен широкий ассортимент продуктов питания, непродовольственных товаров и продукция собственного производства (более 60 видов разнообразных готовых блюд).
А вот магазины «Копейкин Дом» отличаются богатым ассортиментом непродовольственных товаров: бытовой химией, средствами гигиены, косметическими средствами, товарами для дома и посудой. Магазины открыты не только в Ставрополе, но и по всему краю. Их насчитывается более 80!
В преддверии Нового года здесь можно найти огромный ассортимент подарков для друзей, коллег и близких: подарочные наборы от 69 рублей, сувениры с символом года «Петух» от 22 рублей (календари, статуэтки, кружки, полотенца, разделочные доски, тапочки и многое другое). А сколько в магазинах елок, новогодних товаров и украшений! Удивит и порадует цена: новогодние шары от 7,50 рубля, электрическая гирлянда от 109 рублей, подставка под ель 249 рублей.
Торговая сеть «Копейкин Дом» и «Закрома» поздравляет жителей Ставрополя и края с наступающим новым, 2017 годом!