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28 декабря 2016 г.
Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.

Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги

Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги

Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги.

Универсамы «Закрома» отличаются удобством выкладки товаров по группам, высокой скоростью обслуживания на кассах, постоянными скидками и выгодными ценовыми предложениями. В данный момент насчитывается 12 магазинов, которые имеют удобное расположение и находятся в шаговой доступности в самых густонаселенных частях Ставрополя. В сети универсамов «Закрома» представлен широкий ассортимент продуктов питания, непродовольственных товаров и продукция собственного производства (более 60 видов разнообразных готовых блюд).

А вот магазины «Копейкин Дом» отличаются богатым ассортиментом непродовольственных товаров: бытовой химией, средствами гигиены, косметическими средствами, товарами для дома и посудой. Магазины открыты не только в Ставрополе, но и по всему краю. Их насчитывается более 80!

В преддверии Нового года здесь можно найти огромный ассортимент подарков для друзей, коллег и близких: подарочные наборы от 69 рублей, сувениры с символом года «Петух» от 22 рублей (календари, статуэтки, кружки, полотенца, разделочные доски, тапочки и многое другое). А сколько в магазинах елок, новогодних товаров и украшений! Удивит и порадует цена: новогодние шары от 7,50 рубля, электрическая гирлянда от 109 рублей, подставка под ель 249 рублей.

Торговая сеть «Копейкин Дом» и «Закрома» поздравляет жителей Ставрополя и края с наступающим новым, 2017 годом!

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161228/set_magazinov_kopeykin_dom_i_zakroma_rabotayut_dlya_tekh_kto_eko_99151.html
Фотография к статье Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги
Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги
Сеть магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» работают для тех, кто экономит время и деньги
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