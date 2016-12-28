Фотография к статье Россияне могут получить компенсацию по «советским» вкладам
Сберкнижка
В канун Нового года увидело свет Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1092».
Речь идет о компенсациях по «советским» вкладам в Сбербанке. В 2017 году решено продолжить их выплачивать. По-прежнему, граждане по 1945 год рождения включительно получат их в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года, а граждане 1946-1991 годов рождения – в двукратном.