Россияне могут получить компенсацию по «советским» вкладам

В канун Нового года увидело свет Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1092».

Речь идет о компенсациях по «советским» вкладам в Сбербанке. В 2017 году решено продолжить их выплачивать. По-прежнему, граждане по 1945 год рождения включительно получат их в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года, а граждане 1946-1991 годов рождения – в двукратном.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/rossiyane_mogut_poluchit_kompensatsiyu_po_sovetskim_vkladam_99211.html