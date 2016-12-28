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28 декабря 2016 г.

Разбитый участок трассы в Невинномысске восстановят за счёт средств подрядчика

Справедливые претензии водителей в последнее время вызывало состояние участка федеральной автодороги «Кавказ» в пределах Невинномысска. Этот отрезок был отремонтирован сравнительно недавно, и вот опять на дорожном полотне появились ямы и рытвины.

Как сообщили в пресс-службе Федерального казенного учреждения (ФКУ) Упрдор «Кавказ», подрядчик, выполнявший ранее ремонт дорожного полотна, за свой счет устранит дефекты верхнего слоя трассы. Такое распоряжение дал начальник упомянутого ФКУ Р. Лечхаджиев.

Качественно ли отремонтируют по второму разу многострадальный участок федеральной автодороги? Ответ на этот вопрос можно будет дать только по истечении времени.

Напомним, через Невинномысск ежесуточно по трассе «Кавказ» проезжает порядка 10 тысяч автомобилей.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161228/razbityy_uchastok_trassy_v_nevinnomysske_vosstanovyat_za_schet_s_99220.html
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