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28 декабря 2016 г.

Полпред губернатора Н. Образцова вручила подарки воспитанникам социального центра «Гавань» в Невинномысске

В гостях у воспитанников Невинномысского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гавань» побывала представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Наталья Образцова. Она поздравила всех с наступающими Новым годом и Рождеством и вручила ребятам подарки: куклы, акварельные краски, настольный хоккей, книжки-раскраски, вкусный праздничный пирог.

Дети же приготовили для своих педагогов и полпреда праздничное новогоднее представление: читали стихи, пели песни, а также водили хоровод. Участие в последнем с удовольствием приняли Наталья Образцова и директор «Гавани» Валентина Борщевская. В завершение встречи, как рассказали в администрации Невинномысска, ребята вручили полномочному представителю губернатора подарок – сделанную своими руками елочку.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161228/polpred_gubernatora_n_obraztsova_vruchila_podarki_vospitannikam__99215.html
Фотография к статье Полпред губернатора Н. Образцова вручила подарки воспитанникам социального центра «Гавань» в Невинномысске
Воспитанники «Гавани» вручили полпреду губернатора презент – собственноручно изготовленную елочку
Воспитанники «Гавани» вручили полпреду губернатора презент – собственноручно изготовленную елочку
Фото пресс-служба администрации Невинномысска
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