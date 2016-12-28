Почему работодателям выгодно соблюдать трудовое законодательство

Кодекс для экономии, или Почему работодателям сейчас выгодно соблюдать трудовое законодательство / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.

Об итогах уходящего года и перспективах на 2017-й, о том, как в нашем крае борются с долгами по зарплате, и о новых подходах к контролю за деятельностью руководства предприятий и организаций в интервью корреспонденту «СП» рассказал руководитель управления Госинспекции труда в Ставропольском крае А. Кочерга.

– Андрей Викторович, перед Новым годом принято отдавать старые долги, в том числе и долги по зарплате. Насколько сейчас актуальна эта проблема в нашем крае?

– Для того чтобы решать ее, и не только перед праздниками, но и в течение всего уходящего года, наша инспекция работала в тесном сотрудничестве с правительством края и другими федеральными и краевыми ведомствами. Постоянно работающим органом стала краевая межведомственная комиссия по профилактике нарушений в сфере трудовых отношений, на заседания которой приглашаются руководители предприятий-должников. На мой взгляд, сейчас в крае удалось наладить очень действенное межведомственное взаимодействие по этой проблеме. Например, наши инспекторы сотрудничают с судебными приставами, работниками прокуратуры, региональным министерством труда и соцзащиты, многими краевыми и муниципальными органами власти. В этом году серьезные изменения внесены в наше соглашение с управлением Следственного комитета РФ, позволившее создать совместную рабочую группу. Да и вообще, мы чаще всего проводим на предприятиях и в организациях, имеющих долги перед своими работниками, совместные проверки с органами власти и правоохранителями.

– И каковы результаты?

– Тут никак не обойтись без цифр. Назову только главные. В течение года в ходе проверок выявлена задолженность по зарплате на сумму более 448 миллионов рублей. В прошлом году было выявлено таких долгов на 192 миллиона. По данным на начало декабря, из этой суммы погашена задолженность по зарплате на 399,7 миллиона рублей. Иными словами, свои законно заработанные деньги получили 23953 работника из 126 предприятий и организаций. Естественно, если сравнивать с итогами прошлого года, напрашивается вывод, что тогда и выявляли таких долгов меньше, и гасили их не такими стремительными темпами. Достаточно лишь еще одну цифру назвать – 171,5 миллиона рублей по итогам 2015-го, которые были возвращены должниками. Тем не менее успокаиваться мы не намерены хотя бы потому, что в нашем реестре должников сейчас 44 различных хозяйствующих субъекта, которые не заплатили или недоплатили своим работникам 98,6 миллиона рублей. Так что работа продолжается и в эти предпраздничные дни.

– Такое сравнение с итогами прошлого года вызывает естественный вопрос: долгов стало больше, потому что их теперь чаще выявляют или потому что экономика сильнее «хромает»?

– Да, безусловно, сказываются и современные общероссийские экономические проблемы. Но все же нельзя не признать, что возросшие цифры выявленной задолженности – это результат работы наших инспекторов, местных органов власти, которые теперь больше внимания уделяют этой проблеме, и правоохранителей. А к тому же сами пострадавшие от недобросовестных работодателей теперь не молчат, не верят пустым обещаниям, активнее защищают свои интересы. У них для этого есть возросшие благодаря современному законодательству возможности. К тому же сейчас гораздо проще стало обратиться в Госинспекцию труда. Достаточно сказать, что более 25 процентов обращений в этом году мы получали по электронным каналам связи, через нашу онлайн-инспекцию. А ведь Интернет сейчас есть фактически в каждой семье. Наши специалисты, готовые помочь и вмешаться, работают во многих городах и районах края. И, естественно, благодаря межведомственному взаимодействию, о чем я уже говорил, мы оперативно реагировали на те факты, которые выявлены благодаря проверкам прокуратуры или местных органов власти.

– Как наказаны недобросовестные работодатели?

– За нарушения норм трудового законодательства в части долгов по заработной плате должностные и юридические лица в этом году заплатили штрафов на общую сумму более 16 миллионов рублей. В отношении 10 директоров по инициативе нашей инспекции материалы направлены в суды для дисквалификации. Три руководителя дисквалифицированы, еще семь таких дел ждут решения. По ст. 145.1 УК РФ нами направлено 17 материалов в следственные органы для возбуждения уголовных дел, по которым в настоящее время уже возбуждено пять. Естественно, причины для возникновения различных нарушений норм трудового законодательства бывают разными. Например, долги по зарплате одного только предприятия «Севкавдорстрой» из Пятигорска в этом году достигали 49 миллионов рублей. Естественно, погасить их можно будет теперь уже после распродажи имущества этого должника, а сейчас это ООО находится в предбанкротном состоянии. Аналогичная ситуация и с фирмой «Дрим Кар» из краевого центра, которая прекратила продажу автомобилей. К сожалению, пока еще не может выйти на ритмичную работу сравнительно молодое предприятие «СтавСталь» из Невинномысска. Из-за этого и долги перед работниками, и серьезные нарушения техники безопасности, которые привели к несчастным случаям, в расследовании которых тоже принимали участие наши специалисты. Но закон для всех один. Рано или поздно долги все равно придется погасить.

– Что касается производственного травматизма, долгие годы самой опасной отраслью в крае считалось сельскохозяйственное производство. А сейчас что-то изменилось?

– На первом месте по количеству травм и несчастных случаев сейчас строительство. Травмоопасными считаются также обрабатывающие производства и сельское хозяйство — тоже в силу того, что край наш продолжает оставаться аграрным. К счастью, количество несчастных случаев на производстве удалось заметно снизить, а конкретнее, со 111 в прошлом году до 86 в нынешнем. Произошло это прежде всего потому, что законы стали строже, внесены серьезные изменения в Трудовой кодекс. И на многих предприятиях эффективнее занимаются профилактикой несчастных случаев, улучшают технику безопасности.

– Андрей Викторович, наш президент очень часто говорил в последнее время о том, что для успешного развития бизнеса в стране нужно сокращать количество различных контрольных проверок предприятий и организаций. Что для этого делается в Госинспекции труда?

– Эту тему контрольной и надзорной деятельности мы буквально на днях обсуждали на всероссийском совещании в режиме видеоконференции с участием руководителей Администрации Президента и Минтруда РФ. Да, бизнес нужно освободить от ненужных проверок «для галочки». Для этого уже многое сделано и делается. Наши инспекторы, например, все чаще применяют такую меру воздействия на работодателей, как предупреждение, а не штраф. Так мы поступаем, если нарушение законодательства о труде выявлено впервые. Что касается проверок техники безопасности, теперь Госинспекцией вводится так называемый риск-ориентированный подход. Например, совершенно разные условия труда на предприятиях розничной торговли и сталелитейной промышленности. Так вот, там, где риск травм и несчастных случаев невысокий, проверки будут проводиться всего лишь один раз примерно в три года. Не чаще. Я думаю, это справедливо. Наконец, у работодателя теперь появилась возможность самостоятельно выяснить, насколько соблюдаются в его коллективе нормы трудового законодательства, и не дожидаться визитов инспекторов. Для этого можно заполнить специальные опросные листы на сайте Минтруда РФ. Естественно, время вносит коррективы и в Трудовой кодекс, в нем меняются или вовсе исчезают многие так называемые неработающие нормы, которые принимались еще в 70-е или 80-е годы.

Тем не менее, президент это тоже неоднократно повторял, приоритетом государственной политики продолжает оставаться защита прав простых людей, рядовых тружеников. Для этого, собственно, и работает наша Госинспекция, а вовсе не ради отчетов о количестве проверочных мероприятий. И я бы хотел использовать возможности «Ставропольской правды», чтобы обратиться к работодателям нашего края: дело в том, что соблюдать трудовое законодательство не только необходимо, но сейчас еще и экономически выгодно, учитывая нормы административной и уголовной ответственности, а также действующие штрафные санкции. Просто не нарушайте закон и можете не волноваться – никаких лишних проверок не будет. И не придется тратить ваше дорогое рабочее время на судебные разбирательства и общение с инспекторами, прокурорами, приставами и другими представителями власти.

http://www.stapravda.ru/20161228/pochemu_rabotodatelyam_vygodno_soblyudat_trudovoe_zakonodatelstv_99181.html