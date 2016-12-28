Новогодний утренник для детей сотрудников ОМОНа провели в Ставрополе

В канун празднования Нового года сотрудники ОМОНа управления Росгвардии по краю, сообщила пресс-служба ведомства, провели праздник для детей с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами сказок. Организаторы пригласили на утренник и семьи коллег, погибших при исполнении служебного долга.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/novogodniy_utrennik_dlya_detey_sotrudnikov_omona_proveli_v_stavr_99212.html