Новогодний шоппинг или как совершаются покупки

Новый год уже совсем близко. Магазины переполнены предложениями и заманчивыми акциями. Крупный российский портал опубликовал исследование, характеризующее привычки потребителей в этот период. Оказывается, каждый человек, совершая новогодние покупки, проходит примерно 48 километров и приобретет около восьми подарков!

Эксперты также сделали прогнозы: в новогодние праздники россияне увеличат свои расходы на шесть процентов, а торговые центры и гипермаркеты станут наиболее предпочтительными местами для покупок (для 57 процентов потребителей). Причина этого – большое разнообразие вариантов, а также возможность за один раз приобрести несколько различных подарков. Второе место занимают специализированные магазины, которым отдадут предпочтение 30 процентов россиян. В каждом пункте назначения человек будет находиться около 50 минут.

Стоит отметить еще один интересный факт: потенциальные покупатели все больше используют смартфоны для планирования своих покупок. Так, 41 процент респондентов утверждают, что перед походом в магазин сравнивают цены и новогодние предложения в Интернете, чтобы уложиться в бюджет. При этом, основная тенденция заключается в том, что, большинство покупок все равно будут совершаться во время личного посещения магазинов.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/novogodniy_shopping_ili_kak_sovershayutsya_pokupki_99101.html