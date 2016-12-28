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Кто испортил «картину» / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.

Небольшие предприятия более всего недовольны работой судебных приставов

В режиме видеоконференции прошло совместное заседание общественного совета при территориальных органах Федеральной службы судебных приставов России, в том числе и управления ФССП по Ставропольскому краю. Подведены итоги работы общественных формирований при ведомстве, обсужден план деятельности на будущий год. Основным стал вопрос об открытости ведомства, которое по результатам опроса ВЦИОМ выглядит не так, как хотелось бы. Впрочем, простые граждане вполне довольны, картину испортили мелкие бизнесмены, руководящие фирмами, где трудится до 30 человек, – это 62 процента опрошенных. Промах учтен, в частности, повлиять на их впечатление об открытости ведомства планируется через более тесное взаимодействие с некоммерческими организациями бизнесменов, прежде всего

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161228/nebolshie_predpriyatiya_bolee_vsego_nedovolny_rabotoy_sudebnykh__99165.html
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