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28 декабря 2016 г.

На Ставрополье в лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек

27 декабря в 23 часа 30 минут на 23-м километре автодороги «Лермонтов – Черкесск» водитель «ВАЗп-21104», начав обгон, не убедился в безопасности и столкнулся с «Ладой Приорой», двигавшейся навстречу, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. По инерции «ВАЗ-21104» продолжил движение и врезался в дерево. С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены водитель и два пассажира автомашины «ВАЗ-21104», водитель и пассажир «Лады Приоры». За рулем «ВАЗ-21104» находился 25-летний житель Черкесска, который за последние два года на территории Ставрополья к административной ответственности привлекался около 10 раз, в основном, за нарушение скоростного режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161228/na_stavropole_v_lobovom_stolknovenii_avtomobiley_postradali_pyat_99218.html
Фотография к статье На Ставрополье в лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
На Ставрополье в лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
На Ставрополье в лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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