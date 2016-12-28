На Ставрополье создана комиссия по работе с жалобами «переселенцев»

На Ставрополье завершены три этапа Программы по переселению из ветхого и аварийного жилья: решены проблемы около трех тысяч человек. Начата работа по реализации четвертого и пятого этапов. Скорого новоселья ждут очередники в Благодарном, Ставрополе, Ессентуках, Железноводске, Кисловодске.

Чтобы не допустить заселения людей в жилье ненадлежащего качества, запущена система многоступенчатого контроля, которая начинает действовать на стадии создания проектной документации. Приемка домов осуществляется с участием жилищных инспекторов и представителей общественности. Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК создана краевая комиссия по работе с жалобами «переселенцев».

Проблема «с бородой» — снос расселенных аварийных домов. Жильцы съехали в 2008-2012 годах, а более сотни домов по сей день стоят и пугают пустыми глазницами окон. В марте этот вопрос обсуждался на заседании правительства края. Муниципалитеты действуют в соответствии разработанными графиками сноса опасных домов.

http://www.stapravda.ru/20161228/na_stavropole_sozdana_komissiya_po_rabote_s_zhalobami_pereselent_99231.html