На Ставрополье ожидается снегопад

Синоптики Ставрополья предупреждают: с вечера 28 декабря до конца недели ожидаются осадки в виде снега, ограничение видимости, понижение ночных температур, образование наледи на дорогах и снежных накатов.

Госавтоинспекция Ставрополья напоминает, что в таких условиях увеличивается количество опрокидываний, съездов дороги, наездов на препятствия, растет число автоаварий по причине несоблюдения безопасного скоростного режима и дистанции. Подвергаются опасности и пешеходы – из-за капюшонов они могут не заметить приближающийся транспорт, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/na_stavropole_ozhidaetsya_snegopad_99228.html