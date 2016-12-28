На Северном Кавказе растут долги за энергоресурсы

В Москве под руководством Дмитрия Медведева состоялось заседание Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО. Обсуждались вопросы развития топливно-энергетического комплекса в регионе.

В его работе приняли участие вице-премьер Правительства РФ Александр Хлопонин, Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководители других министерств, главы субъектов СКФО, а также руководители государственных отраслевых компаний.

В ТЭКе, как прозвучало, ситуация остаётся сложной, прежде всего из-за накопившихся долгов. «С учётом долгов предыдущих лет общая задолженность по состоянию на 1 ноября – более 70 млрд рублей. Это более половины долгов за потреблённый газ в стране», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Похожая ситуация наблюдается в электроэнергетике. Региональные поставщики, которые входят в «Россети», стали хуже рассчитываться с генерирующими компаниями. Общая задолженность увеличилась на четверть и составила почти 25 млрд рублей – это 41% общероссийского показателя. Ситуация усугубляется тем, что в ряде регионов, а точнее, северокавказских республиках, тарифы на электроэнергию пока остаются необоснованно заниженными и не обеспечивают экономическую эффективность работы энергокомпаний. Ставрополье традиционно платит большую цену за электричество.

Важной проблемой, по словам Дмитрия Медведева, также является плохой учёт поставленных энергоресурсов, изношенность сетей, высокий уровень потерь при транспортировке. Плюс то, что было украдено в результате самовольных подключений и врезок, также списывается в раздел «Потери». В отрасли действуют различные схемы ухода от выплаты долгов, в частности, через целенаправленное банкротство организаций ЖКХ, сетевых и сбытовых компаний, что способствуют росту криминогенных факторов в регионе, мешает росту экономики.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил журналистам о том, какие меры будут приниматься межведомственной рабочей группой для решения проблем в сфере ТЭК. В первом квартале планируется вместе со всеми заинтересованными сторонами оценить ситуацию в регионах, и на основании сформировать предложения по дисциплинарной ответственности представителей муниципалитетов. Сегодня для стабилизации ситуации в отраслях принимаются решения по консолидации активов вместе с «Газпромом» и «Россетями». Первыми это сделали на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы Министерства РФ по делам Северного Кавказа

http://www.stapravda.ru/20161228/na_severnom_kavkaze_rastut_dolgi_za_energoresursy_99208.html