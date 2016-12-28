Признание в любви – стихами и романсами / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.

28 декабря – Международный день кино.

В Ставрополе закрыли Год кино, подаривший жителям края прекрасные эмоции. Сложно подсчитать, сколько встреч с артистами, сколько кинопоказов и фестивалей прошло за этот период, но все они стали особенными

Вспомнить, например, Второй межрегиональный форум творческих союзов «Белая акация», который охватил 18 районов края, пригласил к участию известных писателей, художников, артистов, кинематографистов, журналистов со всей страны и ближнего зарубежья. Союз журналистов Ставрополья провел мини-фестиваль художественных картин, представленных авторами, как, например, народный артист России Александр Прошкин, создан очередной документальный фильм ставропольской киношколы «Миротворец». Впервые на площади Ленина под открытым небом показали легендарный балет П. Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении Имперского русского балета.

В сентябре звездный десант прибыл в Ставрополь на Седьмой славянский форум искусств «Золотой Витязь». Прошло 47 мероприятий – от больших концертов, кинопоказов, выставок до душевных творческих встреч. Более 20 знаменитых деятелей искусств приезжали к нам в гости: Николай Бурляев, Зинаида Кириенко, Александр Михайлов, Ольга Кабо, Лариса Голубкина... Открывали форум опять-таки на улице: на Крепостной горе выступил прославленный Государственный академический большой симфонический оркестр им. П. Чайковского. И таких событий было очень много!

...Церемония закрытия Года кино прошла в Ставропольской краевой филармонии – она была обрамлена красивой музыкой, романсами и поэзией. На сцене блистали заслуженные артистки России Ольга Кабо и Нина Шацкая, а за роялем – лауреат премии «ТЭФИ», композитор Дмитрий Селипанов.

Гости тепло приветствовали публику. Ольга Кабо даже похвалилась, что в этом году пятый раз встречается с жителями Ставропольского края: «Приятно, что вы живете полноценной творческой жизнью».

В программе вечера, как уже догадался читатель, звучало много романсов и стихов. Ольга Кабо и Нина Шацкая гармонично переплели стихотворные строки и песенный сюжет. И, конечно, зрители откликались, благодарили прекрасных исполнительниц, не жалея аплодисментов. В этот вечер были представлены фрагменты из поэтических спектаклей, посвященных творчеству Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, звучали стихи Игоря Северянина. В самое сердце проникли стихотворные строки, представленные Ольгой Кабо, романсы в исполнении Нины Шацкой – казалось, что она поет не голосом, а сердцем.

Гости пообещали, что при-едут к нам вновь: в следующем году они планируют показать в Ставропольском крае спектакль «Я искала тебя...», посвященный Марине Цветаевой, в его полной версии.

Год кино завершается, но, как пожелала Ольга Кабо, хочется, чтобы вместе с ним не пропал интерес к российскому кино, чтобы любовь зрителей только росла: «К сожалению, прокат в России не налажен, поэтому хорошим кино сегодня может насладиться малая часть зрителей – посетители кинофестивалей. Это очень обидно. Я и мои коллеги пишем музыку, снимаем достойное кино, а результат труда можно увидеть лишь на фестивалях... Хочется, чтобы наши дети, внуки, правнуки наслаждались теми шедеврами, которые создает российский кинематограф».

http://www.stapravda.ru/20161228/god_kino_v_stavropole_zakryli_izvestnye_aktery__stikhami_i_roman_99168.html