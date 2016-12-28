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28 декабря 2016 г.

Ессентукский «Дом для мамы» внесён в национальный список кризисных центров

Ессентукский «Дом для мамы» внесён в национальный список кризисных центров

Центр помощи беременным и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Дом для мамы», действующий в Ессентуках по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта с 2013 года, внесён в национальный список кризисных центров мобильного приложения «Насилию.Нет». Приложение предназначено для всех, кто может столкнуться с проблемой насилия — в первую очередь для женщин. В нем содержится база частных и государственных кризисных центров, а также есть «тревожная кнопка», с помощью которой можно подать сигнал близким.

Пользователь может создать свою базу доверительных контактов и ввести текст экстренного сообщения, которое можно менять каждый раз при необходимости. Чтобы попросить о помощи, нужно нажать на «тревожную кнопку», и сообщение с заданным текстом и геолокацией автоматически отправится всем близким.

Приложение работает с сентября 2016. Скачать его можно в Google Play и App Store.

За время своего существования кризисный центр «Дом для мамы» оказал различную помощь 1144 семьям, у подопечных центра родилось 38 детей.

при содействии пресс-слуюжбы Пятигорской епархии
http://www.stapravda.ru/20161228/essentukskiy_dom_dlya_mamy_vnesen_v_natsionalnyy_spisok_krizisny_99201.html
Фотография к статье Ессентукский «Дом для мамы» внесён в национальный список кризисных центров
Ессентукский «Дом для мамы» внесён в национальный список кризисных центров
Ессентукский «Дом для мамы» внесён в национальный список кризисных центров
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