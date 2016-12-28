Двоим ставропольским футбольным арбитрам присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории»

Ставропольским футбольным арбитрам Алексею Ширяеву из краевого центра и Владиславу Назарову, представляющему Невинномысск, присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории». За минувшие годы В. Назаров в качестве лайнсмена провел 127 матчей Российской премьер-лиги. А вот А. Ширяев закончил курсы арбитров УЕФА и теперь имеет право обслуживать футбольные матчи, проходящие под эгидой Европейской ассоциации футбола. На его счету 88 матчей среди клубов Российской премьер-лиги.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161228/dvoim_stavropolskim_futbolnym_arbitram_prisvoeno_zvanie_sportivn_99213.html