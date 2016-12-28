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28 декабря 2016 г.

Двоим ставропольским футбольным арбитрам присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории»

Двоим ставропольским футбольным арбитрам присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории»

Ставропольским футбольным арбитрам Алексею Ширяеву из краевого центра и Владиславу Назарову, представляющему Невинномысск, присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории». За минувшие годы В. Назаров в качестве лайнсмена провел 127 матчей Российской премьер-лиги. А вот А. Ширяев закончил курсы арбитров УЕФА и теперь имеет право обслуживать футбольные матчи, проходящие под эгидой Европейской ассоциации футбола. На его счету 88 матчей среди клубов Российской премьер-лиги.

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20161228/dvoim_stavropolskim_futbolnym_arbitram_prisvoeno_zvanie_sportivn_99213.html
Фотография к статье Двоим ставропольским футбольным арбитрам присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории»
Двоим ставропольским футбольным арбитрам присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории»
Двоим ставропольским футбольным арбитрам присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории»
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