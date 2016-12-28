Четыре автомобиля столкнулись в Пятигорске, один человек постарадал

В Пятигорске столкнулись четыре автомобиля. Водитель «ВАЗа-21140», не выдержав боковой интервал зацепил двигающийся попутно автомобилем «ВАЗ-2106». После толчка тот продолжал двигаться и наехал на стоящие у обочины «Ауди А3» и «ВАЗ-2106». А потом вылетел с проезжей части и врезался в ограждение, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу доставили 24-летнего водителя первого авто, «ВАЗа-21140»: уроженец Армении получил сочетанную травму. Страхового полиса у него не было.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/chetyre_avtomobilya_stolknulis_v_pyatigorske_odin_chelovek_posta_99214.html