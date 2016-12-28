Какими изысканными блюдами можно украсить новогодний стол? На этот вопрос ответили создатели кулинарного проекта «Горский очаг» (о них мы писали в этом году), подготовив интересную подборку кулинарных пристрастий жителей разных стран мира.

Итак, мы отправляемся на кухню типичного австралийца. В столь разнообразной стране всегда найдется, что положить себе на тарелку. Местные жители обедают жареным рисом, тайскими блюдами, кто-то предпочитает средиземноморскую кухню, но все эти блюда не являются австралийскими. Уникальная кулинарная история состоит из других шедевров. Например, курица под пармезаном (chicken parmigiana) – классический атрибут любого истинного паба в Австралии. Изначально пармезан с баклажанами подавали в Италии, но с тех пор блюдо превратилось в куриный шницель, политый томатным соусом и плавленым сыром в итальянском стиле. Превосходное сочетание! Иногда его подают с ветчиной или прошутто.

Благодаря китайским фаршированным блинчикам появился чико ролл – еще один символ австралийской кухни. В этом прожаренном снеке содержатся говядина (несмотря на название, здесь нет никакой курицы), сельдерей, капуста, ячмень, зеленые бобы и специи, завернутые в трубочку.

Далее – Словения. Кухня объединяет в себе славянские, итальянские и немецко-австрийские традиции, что делает традиционные блюда поистине незабываемыми. Первое блюдо, о котором мы расскажем, называется йота (jota). Это фасолевый суп, изначально служивший пищей крестьянам, а впоследствии ставший одним из самых известных словенских блюд. Готовится йота из фасоли с добавлением квашеной капусты или репы, картофеля, муки, сала и специй. Готовят этот суп по всей стране, но наибольшую популярность приобрела приморская разновидность – с добавлением моркови и сладких специй.

Второе блюдо – гобова юха (gobova juha) – традиционный словенский суп из белых грибов, который часто подается в выскобленной хлебной буханке. Готовится такой суп из белых грибов (но встречаются вариации и с другими грибами), картофеля, лука, моркови и сливок. Для большей насыщенности вкуса опытные повара добавляют белое вино, что делает суп особенно соблазнительным.

Армения. «Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма», – знаменитая фраза из культового кинофильма «Мимино» великолепно характеризует отношение армян к кухне и «сложные» взаимоотношения с соседями. На самом деле, многие традиционные армянские блюда являются предметом многовековых споров на тему «Чья это гениальная задумка». Мы без споров предлагаем просто насладиться вкуснейшими блюдами!

Ариса. Это довольно питательное блюдо, которое готовили еще в старину. Основные ингредиенты – пшеница и куриное мясо. Блюдо должно вариться очень долго, на медленном огне, до образования плотной однородной массы. Подают арису в глиняных горшочках, с добавлением растопленного масла.

Следующее – хапама. Это блюдо интересно и приятно во всех аспектах. Хапаму готовят из тыквы, которую фаршируют сухофруктами, рисом, грецкими орехами, морковью и яблоком. Объедение!

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/blyuda_raznykh_stran__k_novogodnemu_stolu_99114.html