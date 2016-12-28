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28 декабря 2016 г.

Базовые и олимпийские виды спорта в приоритете при распределении бюджетных средств на Ставрополье

Тема взаимодействия с региональными федерациями стала основной на заседании коллегии министерства физкультуры и спорта Ставрополья, которое провел министр отрасли Роман Марков. В обсуждении приняли участие депутат Думы края, олимпийский чемпион по гандболу И. Лавров, члены коллегии, сотрудники минспорта, руководители органов управления отрасли муниципальных районов и городских округов, федераций по видам спорта и детско-юношеских спортивных школ. Как было отмечено, на Ставрополье аккредитовано 56 из 70 региональных спортивных федераций, из них 25 – по олимпийским видам спорта, в том числе – по 11 базовым видам. «Деятельности федераций в спортивной пирамиде края отводится особая роль, – подчеркнул Роман Марков. – Стабильную и результативную работу по подготовке спортивного резерва обеспечивает цепочка «Федерация – спорткомитет – Детско-юношеская спортивная школа». Министр акцентировал внимание на то, что при распределении бюджетных средств приоритет и впредь будет отдаваться базовым и олимпийским видам, а также поддержке спортсменов, которые входят в составы сборных России и края».

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20161228/bazovye_i_olimpiyskie_vidy_sporta_v_prioritete_pri_raspredelenii_99217.html
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