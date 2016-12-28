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28 декабря 2016 г.

Арендованный автомобиль почти за 3 млн рублей пытались угнать двое подельников в Пятигорске

Два злоумышленника решили украсть авто. Да непростое, а черный «Mersedes Benz» 2016 года выпуска, стоимостью 2944304 рубля. Для этого один из них арендовал Mersedes у одного из автосалонов Пятигорска, украл его и передал на выезде из города второму подельнику, получив вознаградение в 1000000 рублей. В задачу второго злоумышленника входил перегон авто из Пятигорска в Тбилиси и его реализация. Угонщики теперь имеют статус обвиняемых, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет, отметили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161228/arendovannyy_avtomobil_pochti_za_3_mln_rubley_pytalis_ugnat_dvoe_99224.html
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