Арендованный автомобиль почти за 3 млн рублей пытались угнать двое подельников в Пятигорске
Два злоумышленника решили украсть авто. Да непростое, а черный «Mersedes Benz» 2016 года выпуска, стоимостью 2944304 рубля. Для этого один из них арендовал Mersedes у одного из автосалонов Пятигорска, украл его и передал на выезде из города второму подельнику, получив вознаградение в 1000000 рублей. В задачу второго злоумышленника входил перегон авто из Пятигорска в Тбилиси и его реализация. Угонщики теперь имеют статус обвиняемых, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет, отметили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.