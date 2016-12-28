40 тысяч пиявок на миллион рублей украли на Ставрополье

В дежурную часть отдела МВД России по Апанасенковскому району с заявлением о краже обратился местный житель. ОН рассказал, что в селе Дивном неизвестные злоумышленники разобрали кровлю хозяйственной постройки на территории его домовладения и украли 14 пластиковых ведер, в которых жили 40 тысяч медицинских пиявок. Ущерб – более миллиона рублей. Сотрудники полиции уже вычислили, что в совершении преступления могли участвовать два ранее судимых местных жителя. В их домах при обыске пиявок нашли, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161228/40_tysyach_piyavok_na_million_rubley_ukrali_na_stavropole_99210.html