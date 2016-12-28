Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
28 декабря 2016 г.

40 тысяч пиявок на миллион рублей украли на Ставрополье

40 тысяч пиявок на миллиона рублей украли на Ставрополье

В дежурную часть отдела МВД России по Апанасенковскому району с заявлением о краже обратился местный житель. ОН рассказал, что в селе Дивном неизвестные злоумышленники разобрали кровлю хозяйственной постройки на территории его домовладения и украли 14 пластиковых ведер, в которых жили 40 тысяч медицинских пиявок. Ущерб – более миллиона рублей. Сотрудники полиции уже вычислили, что в совершении преступления могли участвовать два ранее судимых местных жителя. В их домах при обыске пиявок нашли, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161228/40_tysyach_piyavok_na_million_rubley_ukrali_na_stavropole_99210.html
Фотография к статье 40 тысяч пиявок на миллион рублей украли на Ставрополье
40 тысяч пиявок на миллиона рублей украли на Ставрополье
40 тысяч пиявок на миллиона рублей украли на Ставрополье
Фото пресс-службы милицейского главка
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Наряжаете ли вы ёлку на Новый год?


Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в Пятигорске, один человек постарадал
40 тысяч пиявок на миллион рублей украли на Ставрополье
В Пятигорске задержали разбойника, напавшего на сотрудницу ломбарда с электрошокером
Богослужение в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 совершили в Пятигорске
В Кисловодске полицейский выстрелил из пистолета в ногу своего коллеги
Апанасенковский район
«Лада Приора» перевернулась в Апанасенковском районе, пострадал водитель
Полицейские нашли наркотики гашиш у пассажира в Апанасенковском районе
Подшефному ставропольским следователям детскому дому исполнилось 10 лет
Детский дом № 6 села Дивного отметил 10-летие
100 овец украли двое жителей села Манычского

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!