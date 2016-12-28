219 дольщиков Ставрополя узаконят свои квартиры
Введен в эксплуатацию один из «проблемных» объектов долевого строительства на Ставрополье – многоквартирный дом по улице Достоевского, 77/2 в краевом центре.
– В течение нескольких лет люди фактически жили в своих квартирах, но по вине застройщика – ООО «Ставрополь Универсал Торг», не могли оформить необходимые документы на право собственности, – рассказал начальник управления края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко. – Самым сложным было погасить долг застройщика перед МУП «Водоканал». Эту заботу жители дома «взвалили» на свои плечи, а мы совместно с администрацией города помогли им, применив административные рычаги. В итоге комитетом градостроительства администрации Ставрополя выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и 219 дольщиков могут стать полноправными собственниками своих квартир, зарегистрировав необходимые документы в Росреестре.