100 новых комбайнов получили аграрии Ставрополья на льготных условиях

28 декабря завершилась льготная поставка комбайнов на Ставрополье. 100 новых комбайнов за это время поступили в сельхозпредприятия края, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК.

Напомним, в начале декабря министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников подписал соглашение с компанией «Ростсельмаш» о поставках в регион ста новых зерноуборочных комбайнов на льготных условиях. Эта техника заметно укрепит машинно-тракторный парк региона и позволит нам качественно и в срок провести уборку урожая 2017 года, убежден заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный. Свыше трети уборочного парка работает за пределами своего срока. Поэтому для обеспечения своевременного и качественного проведения уборки зерновых культур в регион ежегодно дополнительно привлекается недостающая техника. К примеру, в этом году — более двух тысяч. Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», объем господдержки по этому направлению составляет 25 процентов от стоимости агрегата. 28 декабря такую новую технику получили в АО СХП «Родина».

http://www.stapravda.ru/20161228/100_novykh_kombaynov_poluchili_agrarii_stavropolya_na_lgotnykh_u_99221.html