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27 декабря 2016 г.

Женщина на Ставрополье подменила знакомой 50 тысяч рублей купюрами «банка приколов»

Сотрудники отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу задержали подозреваемую в краже денег. У женщины находился запасной ключ от домовладения знакомой. Периодически она приходила в дом в отсутствие хозяйки и крала небольшие суммы, заменяя их билетами «банка приколов». Общая сумма, которую она утащила, – 50 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/zhenschina_na_stavropole_podmenila_znakomoy_50_tysyach_rubley_ku_99158.html
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