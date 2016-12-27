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27 декабря 2016 г.

Выпускникам Ставропольского аграрного университета легче найти работу

В посиках работы

Выпускникам Ставропольского государственного аграрного университета легче найти работу. Таков итог исследования востребованности вузов, в котором, между прочим, принимали участие 446 университетов, институтов и академий из 82 регионов страны! СтГАУ попал в список лидеров в категории сельскохозяйственных вузов.

При вынесении вердикта специалисты руководствовались тремя критериями: запросы предприятий на выпускников, удельный вес доходов от научно-исследовательской работы и образовательных программ, которые интересны предприятиям, и индекс цитирования ученых вуза.

Надо сказать, такие рейтинги помогают выпускникам школы выбрать вуз, закончив который, проще всего найти работу.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/vypusknikam_stavropolskogo_agrarnogo_universiteta_legche_nayti_r_99167.html
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