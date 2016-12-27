В Управлении Росгвардии по Ставропольскому краю прошел День открытых дверей

Сотрудники Управления Росгвардии по краю, сообщила пресс-служба ведомтсва, организовали для учащихся кадетской школы им. генерала А.П. Ермолова День открытых дверей. На экскурсию пришли кадеты из профильных классов Росгвардии. Знакомство с краевым управлением началось с минуты молчания и возложения цветов к мемориалу сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга. Юным гостям показали служебный транспорт и бронетехнику, состоящие на вооружении спецподразделений, юные «росгвардейцы» могли посидеть за рулем бронетехники. Гости также осмотрели выставку вооружения. Сотрудники рассказали о боевом пути специальных отрядов, об основных задачах, выполняемых сотрудниками и своих погибших товарищах. Завершилось мероприятие чаепитием и фотографией на память.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/v_upravlenii_rosgvardii_po_stavropolskomu_krayu_proshel_den_otkr_99170.html