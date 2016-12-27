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27 декабря 2016 г.

В Ставрополе судят убийцу, скрывавшегося от правосудия в Германии

В крайпрокуратуре, сообщает пресс-служба ведомства, утверждено обвинительное заключение в отношении Н. Тамоева по факту убийства жителя Предгорного района и покушения на убийство двух человек. В ходе предварительного следствия установлено, что 21 октября 2009 года Тамоев в станице Ессентукской выстрелил из ружья в мужчину и находившихся рядом с ним лиц. Три человека получили огнестрельные ранения, от которых один из них скончался в Предгорной ЦРБ. Тамоев скрылся от органов следствия и выехал за пределы России. В ноябре 2015 года он был экстрадирован из Германии и заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд. Максимальное наказание, которое грозит Тамоеву, – пожизненное лишение свободы.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/v_stavropole_sudyat_ubiytsu_skryvavshegosya_ot_pravosudiya_v_ger_99162.html
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