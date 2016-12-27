В Ставрополе пройдет марафон по вопросам единовременной денежной выплате пенсионерам

28 декабря отделение Пенсионного фонда РФ по краю проводит телефонный марафон о единовременной денежной выплате. Как известно, в январе 2017 года пенсионеры получат по 5000 рублей. Право на эту выплату имеют все получатели пенсии, проживающие на территории РФ. Гражданам, получающим одновременно две пенсии, выплачивается одна единовременная выплата. Задать интересующие вопросы можно будет с 9.00 до 16.00 по телефону в Ставрополе (8652) 24-60-23.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161227/v_stavropole_proydet_marafon_po_voprosam_edinovremennoy_denezhno_99157.html