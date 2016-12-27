В Ставрополе прошло чествование талантливых жителей города

В Ставрополе прошел праздник, на котором чествовали горожан, внесших вклад в развитие краевой столицы. Почти 80 человек – представители сферы образования, культуры, спорта, руководители предприятий, предпринимательского сообщества, общественных и религиозных объединений, а также активные горожане – получили медали, памятные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма администрации.

Медалью «За усердие и полезность» награждены Александра Будяк – директор гимназии №24, вошедшей по итогам году в топ «100 лучших школ России»; Сергей Паршин - председатель Ставропольского отделения Союза художников России, инициатор большого количества городских художественных проектов и Николай Цепляев – заслуженный работник культуры России, директор первой детской музыкальной школы .

В центре внимания были и самые юные таланты нашего города: «звездочки»Всероссийского телеконкурса «Синяя птица» Божена Дроваль и Елисей Мысин, которого уже успели окрестить ставропольским Моцартом. На празднике Елисей продемонстрировать свое мастерство – сыграл произведение собственного сочинения.

В продолжение детской темы, благодарственных писем администрации города были удостоены бронзовый призер Международной олимпиады International Tournament in Informatics (ITI) ученик 11 класса лицея №8 Ростислав Величко; победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» учащийся 8 класса средней школы №2 Амир Каракетов; победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 2016» десятиклассник средней школы №29 Андрей Полчанинов; победитель городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку учащаяся 7 класса средней школы №1 Дарья Джатдоева и призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по истории искусств учащийся 10 класса гимназии №24 Марк Федотов.

Наградами администрации краевого центра отметили педагогов, которые впервые в истории в этом году выиграли все номинации в краевом этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года – 2016». Среди них воспитатель детского сада №54 Ирина Лукьянова, воспитатель детского сада №58 Анна Михайловна Давыденко. Победитель краевого конкурса «Директор школы Ставрополья – 2016», руководитель 42-й школы Наталья Воронина.

Слова благодарности прозвучали также в адрес генерального директора предприятия «Международный аэропорт Ставрополь» Николая Апалькова, главврача городской клинической больницы №2 Анатолия Былима, зампредседателя Ставропольской городской общественной организации инвалидов «Путь» Аллы Карамовой.

Почетных грамот администрации в этот день удостоился и целый ряд представителей бизнеса Ставрополя. Индивидуальный предприниматель Семен Гандылян получил памятный знак «За большой вклад в социально-культурную сферу города».

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев поздравил всех участников церемонии с наградами и наступающим Новым годом:

– Непростым, но насыщенным событиями был уходящий год. Мы завершаем его на позитивной ноте. Ставрополь преобразился, стал участником и победителем многих федеральных и региональных проектов. И это наш общий результат, общая победа, которые вселяют уверенность, что развитие и процветание родного города продолжится и в новом году.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/v_stavropole_proshlo_chestvovanie_talantlivykh_zhiteley_goroda_99190.html