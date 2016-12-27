В Ставрополе проходят проверки мест продажи алкоголя

Представители администрации Ставрополя совместно с сотрудниками полиции проводят рейды, направленные на пресечение нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате у ряда предприятий розничной торговли изъято в общей сложности более 100 литров алкоголя, который реализовывался с нарушениями законодательства. Должностные лица торговых предприятий привлечены к административной ответственности. Кроме того проверены оптовые склады. По результатам проверок факты хранения незаконной алкогольной продукции не установлены.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161227/v_stavropole_prokhodyat_proverki_mest_prodazhi_alkogolya_99155.html