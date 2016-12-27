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В Ставрополе мать признали виновной в смерти годовалого сына

В Ставрополе мать признана виновной в причинении смерти по неосторожности годовалому ребенку. По данным следствия и суда, мама купала годовалого сына в чаше душевой кабины. В это время в другой комнате заплакал 3-летний ребенок женщины, и она пошла к нему, оставив сына одного. Отец, вернувшись из магазина, обнаружил ребенка в ванной без признаков жизни. Приговором суда матери назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца, сообщили в следственном отделе по Промышленному району Ставрополя краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/v_stavropole_mat_priznali_vinovnoy_v_smerti_godovalogo_syna_99163.html
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