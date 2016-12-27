В Ставрополе борются с сосульками и гололедом

Опасным приметам зимы – сосулькам и гололеду – в Ставрополе объявили войну. Управляющим компаниям предписано выставить предупреждающие таблички и ограждения в возможных местах схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций; увеличить количество дворников и техники для уборки территорий многоквартирных домов и обработки тротуаров реагентами.

Над отметить, на сегодняшний день появилось немало претензий и к собственникам ряда торговых центров, чьи территории и автостоянки зачастую напоминают «снежную кашу», пояснили в администрации города. Такая ситуация не может устроить, поэтому введены штрафные санкции. Скажем, только в Октябрьском районе за минувшую неделю было выявлено около полусотни нарушений, выписано 16 административных протоколов, более чем в тридцати случаях нарушители отделались предупреждениями.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/v_stavropole_boryutsya_s_sosulkami_i_gololedom_99146.html